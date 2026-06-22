ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Также российские войска поразили места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 дрона ВСУ самолетного типа.