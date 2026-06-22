ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ Фото: REUTERS.

За последние сутки российские войска поразили места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, которые использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило Министерство обороны.

Также, согласно данным военного ведомства, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотника самолётного типа.

Ранее в министерстве сообщили, что в ночь на понедельник, 22 июня, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над различными регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.