Володин: Брестская крепость сражалась дольше, чем многие страны Европы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что оборона Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны оказалась более продолжительной, чем сопротивление многих государств Европы. Такое заявление он сделал на пленарном заседании второго Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

«Брестская крепость стояла больше, окруженная, чем большинство европейских стран. А если говорить о доме Павлова в Сталинграде, то он стоял и выдержал осаду в полном окружении больше, чем любое европейское государство», — уточнил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что после нападения гитлеровской Германии отдельные страны не продержались и нескольких часов, предпочтя капитуляцию. Другие же европейские государства, по словам председателя Госдумы, сдались спустя всего несколько дней.

Парламентарий акцентировал внимание на тяжелейших условиях, в которых сражались защитники крепости. Он рассказал, что бойцы и командиры гибли, испытывая острую нехватку воды и боеприпасов, но при этом стояли насмерть. Володин предложил сравнить этот подвиг с тем, как многие европейские страны защищали свои народы и родины в тот трагический период.

Стоит добавить, что в День памяти и скорби президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие прошло 22 июня у стен Кремля в Александровском саду, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.