Россиян предупредили об опасности жарки на популярном масле

Токсичные соединения появляются при нагреве масла. Фото: rustamank / Shutterstock / Fotodom

Привычка жарить еду на ароматном нерафинированном масле может обернуться проблемами для здоровья. При высокой температуре его свойства меняются, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова. Об этом пишет «Абзац».

«Нерафинированное масло содержит неустойчивые к нагреванию компоненты, которые при высоких температурах, выше точки дымления, быстро окисляются, полимеризуются и превращаются в опасные соединения, начинают гореть, выделяя дым и токсичные вещества», – отметила медик.

Нерафинированное подсолнечное масло начинает терять свои свойства уже при нагреве до 170 градусов. Если регулярно использовать его для жарки, это может негативно сказаться на здоровье. Токсичные вещества могут нарушать липидный обмен и негативно влиять на работу внутренних органов, в частности ЖКТ.

Дополнительную опасность представляет повторное использование масла. По словам врача, каждый новый нагрев увеличивает количество вредных компонентов. Поэтому для жарки лучше выбирать рафинированные масла с высокой температурой дымления.

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