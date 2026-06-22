Захарова: милитаризация Евросоюза превратила его в геополитического врага России. Фото: МИД России

Ускоренная милитаризация Евросоюза и его сращивание с НАТО превратили союз в геополитического врага России. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, курс армянского руководства не может не привести к изменениям в отношениях между двумя странами. Захарова заявила, что в нынешнем виде Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект.

"Ускоренная милитаризация и фактическое сращивание с НАТО превратили его из геоэкономического конкурента в геополитического врага", - сказала Захарова.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Евросоюзе из-за обсуждения переговоров с Россией возникли разногласия, показавшие ошибки главы Евросовета Антониу Кошты. Тот заявил, что Евросоюз намерен восстановить канал связи с Россией для обмена мнениями, но не намерен выступать посредником.