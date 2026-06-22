Sky News: экс-глава Минздрава Британии поборется за пост лидера лейбористов. Фото: Photographer: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший глава британского Минздрава Уэс Стритинг намерен побороться за кресло руководителя Лейбористской партии страны после ухода премьера Кира Стармера. Об этом телеканалу Sky News сообщил близкий соратник политика.

Кир Стармер официально заявил о своей отставке с должности главы правительства в понедельник, 22 июня. Он также уточнил график предстоящей избирательной кампании. Голосование стартует 9 июля. Итоги подведут до сентябрьского открытия парламентской сессии. Действующий премьер сохранит свой правительственный пост до утверждения преемника.

Окружение экс-министра подтверждает его серьезные политические амбиции.

«Уэс баллотируется… Он будет бороться», заявил коллега бывшего министра.

Ранее на новости об уходе Кира Стармера отреагировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, данное событие является сигналом для других разжигателей военных конфликтов в Европе.