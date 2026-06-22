В Орске спасли таксиста, которого пассажир едва не убил ударом отвёртки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Орске правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на водителя такси. Пострадавшего удалось спасти благодаря вмешательству очевидцев и оперативной работе врачей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 20 июня возле одного из домов на улице Васнецова. Фигурант, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с таксистом и в ходе ссоры нанес ему удар отверткой в область шеи.

Злоумышленник не смог довести свой преступный замысел до конца, поскольку прохожие пресекли его действия. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи уже провели тщательный осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. В настоящее время собираются все необходимые улики, а также выполняются другие процессуальные мероприятия для укрепления доказательной базы.

Задержанному уже предъявлено официальное обвинение по статье о покушении на убийство. Следствие ходатайствует перед судом о том, чтобы заключить мужчину под стражу на время разбирательства.

Ранее KP.RU писал, как дебошир с ножницами погиб на борту самолета во время рейса в Омск. До этого он нападал на пассажиров и пытался пробраться в кабину пилота.