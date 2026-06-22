«Радиостанция Судного дня» дважды вышла в эфир с загадочными сообщениями: подробности

Радиостанция Судного дня передала в эфир двойное сообщение. Фото: Zhuravlev Andrey/Shutterstock/Fotodom

Таинственная радиостанция «Судного дня», известная как «Жужжалка», дважды вышла в эфир и передала несколько загадочных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Первое сообщение было двойным. Оно прозвучало 22 июня в эфире в 11:33 по московскому времени. Вместе с комбинацией букв и цифр «Жужжалка» передала слова «СТАНОНАНТ» и «ОБЕДОБУЯН».Однако вскоре, спустя всего пару часто, в эфире раздалось второе послание, содержащее слово «КЛЫКОТРЮМ». Оно было передано в 13:28 по мск.

В последний раз «Жужжалка» выходила в эфир на прошлой неделе, 18 июня. В 10:50 в эфире радиостанции вновь раздались непонятный набор букв и цифр, а также слово «ОЩУПЫВАНИЕ».

УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов и круглосуточно транслирует монотонный жужжащий звук, который периодически прерывается голосовыми сообщениями на русском языке.