В Москве пройдет Второй Всемирный конгресс школьных учителей истории

Второй Всемирный конгресс школьных учителей истории пройдёт с 23 по 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с 23 по 25 июня состоится Второй Всемирный конгресс школьных учителей истории. Это крупное международное событие соберет педагогов и экспертов в области гуманитарных наук для обсуждения будущего школьного исторического образования.

Торжественное открытие форума начнется с Пленарного заседания 23 июня в 10:00, которое пройдет в столичном отеле «Сафмар». В ходе заседания перед собравшимися выступят высокопоставленные гости, среди которых помощник Президента РФ Владимир Мединский, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр науки Валерий Фальков. Также слово будет предоставлено президенту Российской академии образования Ольге Васильевой и руководителю Национального центра исторической памяти Елене Малышевой.

Организаторы акцентируют внимание на вопросах преподавания истории в странах Содружества и БРИКС. Участники из Китая, Индии и Бразилии поделятся наблюдениями о том, как развивается историческое образование в их государствах. Площадка конгресса создана для того, чтобы ведущие специалисты могли обсудить самые острые и актуальные проблемы школьной истории.

В рамках деловой программы участники затронут методики преподавания, существующие в разных уголках планеты, а также поговорят о модернизации школьных программ и содержании учебников. Отдельным пунктом стоит развитие международного педагогического сотрудничества. Ожидается, что в Москву приедут учителя и работники образования из более чем 25 стран, включая государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, а также порядка 300 российских педагогов из разных регионов.

Во второй день работы, 24 июня, дискуссии переместятся на площадку Московского педагогического государственного университета. Там одновременно пройдут Всероссийский съезд учителей истории и шесть тематических секций, модерацию которых доверили экспертам Российского военно-исторического общества.

Первая из секций будет посвящена непростой теме колониализма. Ее организуют представители Южноафриканского общества преподавателей истории, а в роли спикеров выступят около 20 ученых и учителей из африканских стран. Вторая секция затронет влияние искусственного интеллекта на образование — эксперты оценят его потенциал для изучения прошлого и возможные риски внедрения нейросетей.

Третья секция соберет специалистов для разговора о роли школьных учебников. Участники обсудят подходы к их созданию и трансформацию этого жанра в разных странах. На четвертой секции внимание уделят преподаванию региональной истории в России и созданию соответствующих учебных пособий.

Пятая секция будет отличаться практической направленностью: российские и зарубежные учителя проведут мастер-классы по самым важным темам школьной программы. Шестая секция станет площадкой для разговора о преподавании истории Второй мировой войны. Исследователи и педагоги обсудят методологию, документальную базу и вопросы изучения повседневной жизни тех лет на уроках.