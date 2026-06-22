Володин заявил, что Россия не позволит топтаться на памяти победителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не позволит топтаться на памяти победителей и тех, кто освободил мир от фашизма. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Бресте.

Володин отметил, что встреча призвана защитить историческую память. По его словам, если перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял и победил, у стран не будет истории, а без нее невозможно сохранить государственность.

«Не позволим топтаться на памяти победителей на памяти тех, кто пожертвовал собой, сделал все для того, чтобы мир был освобожден от фашистов», — заявил Володин.

Он напомнил о защитниках Брестской крепости, которые оказались в полном окружении, без воды и боеприпасов, но продолжали сопротивляться. Председатель Госдумы также привел в пример дом Павлова в Сталинграде и подчеркнул, что такие подвиги должны оставаться в истории.

Тем временем в Красноярске в память о героях Великой Отечественной войны зажгли огненную картину из 12 тысяч свечей. Регион присоединился к международной акции «Огненные картины войны». В ней приняли участие больше тысячи человек, включая представителей власти, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и участников боевых действий.