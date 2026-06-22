Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июня 2026 11:05

Володин заявил, что Россия не позволит топтаться на памяти победителей

Володин напомнил о подвигах советских граждан во времена Великой отечественной войны
Марк СОКОЛОВ
Володин заявил, что Россия не позволит топтаться на памяти победителей

Володин заявил, что Россия не позволит топтаться на памяти победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не позволит топтаться на памяти победителей и тех, кто освободил мир от фашизма. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Бресте.

Володин отметил, что встреча призвана защитить историческую память. По его словам, если перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял и победил, у стран не будет истории, а без нее невозможно сохранить государственность.

«Не позволим топтаться на памяти победителей на памяти тех, кто пожертвовал собой, сделал все для того, чтобы мир был освобожден от фашистов», — заявил Володин.

Он напомнил о защитниках Брестской крепости, которые оказались в полном окружении, без воды и боеприпасов, но продолжали сопротивляться. Председатель Госдумы также привел в пример дом Павлова в Сталинграде и подчеркнул, что такие подвиги должны оставаться в истории.

Тем временем в Красноярске в память о героях Великой Отечественной войны зажгли огненную картину из 12 тысяч свечей. Регион присоединился к международной акции «Огненные картины войны». В ней приняли участие больше тысячи человек, включая представителей власти, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и участников боевых действий.