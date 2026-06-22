В Москве проводят просветительские квизы РВИО для молодежи Фото: пресс-служба московского регионального отделения Российского военно-исторического общества

Стало известно, что в Москве началась серия квизов РВИО. Отмечается, что мероприятие организовано Московским региональным отделением Российского военно-исторического общества и Центром молодежного парламентаризма при поддержке Департамента территориальных органов власти. Документ с информацией о мероприятии есть в распоряжении редакции KP.RU.

В 2026 году интеллектуальный турнир будет посвящён 85-летию контрнаступления Красной армии под Москвой.

«Сегодня наша обязанность — сохранить память о событиях военных лет и передать ее современному поколению, чтобы никто и никогда не забыл, какой ценой достается Победа», — поделился председатель Московского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров.

В проекте пройдут 10 окружных командных турниров для участников 16-30 лет через Центр молодежного парламентаризма. Победители встретятся 5 декабря в Музее Победы за главный приз.

Ранее KP.RU сообщил, что 22 июня 2026 года отмечается День памяти и скорби в связи с началом Великой Отечественной войны 85 лет назад. Аналитики издания рассказали, как в разных регионах РФ отмечают эту трагическую дату.