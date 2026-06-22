Вэнс: Иран приглашает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты Фото: REUTERS.

Иран согласился вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, это может стать первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы Ирана. Вэнс подчеркнул, что именно этого Вашингтон добивался от Тегерана.

«Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», — сказал он.

Вице-президент США также допустил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже сегодня, в понедельник. По его словам, это должно произойти как минимум на этой неделе.

Вэнс добавил, что американская сторона пыталась связаться с инспекторами МАГАТЭ еще в ночь на понедельник. Отдельные разговоры с агентством, как он ожидает, могут пройти уже сегодня.

Ранее KP.RU писал, что разбавление высокообогащенного урана в Иране может занять от двух до пяти лет. Такой процесс должен проходить под жестким контролем МАГАТЭ. В материале отмечалось, что для этого понадобится сложный закрытый промышленный комплекс с трубами, резервуарами и измерительными приборами.