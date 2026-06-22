Пламя единства: как Петербург встретил 85-ю годовщину начала Великой войны

Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга.

В ночь на 22 июня Дворцовая площадь Санкт-Петербурга стала местом проведения масштабной молодёжной патриотической акции «Свеча памяти». Мероприятие приурочено к скорбной дате — 85-летию вторжения нацистской Германии, а также единству народов в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Собравшихся ветеранов СВО и блокадников, активистов Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», «Волонтёров Победы» и жителей города на Неве поприветствовал губернатор Александр Беглов.

«85 лет назад началась самая страшная война. Для Ленинграда это особенно скорбный день — город ждала блокада, более миллиона погибших, холод, голод, обстрелы и бомбардировки. Мы зажигаем свечи в память о защитниках Ленинграда, о его жителях. Своим мужеством и любовью к Родине они спасли наш город», — сказал Александр Беглов и подчеркнул, что пока горит пламя Свечи Памяти, наш народ един, а значит, сломить его невозможно.

После минуты молчания участники выложили из 120 тысяч свечей огненное полотно размером 40 на 30 метров. Центральным символом картины стал силуэт легендарной «полуторки» — машины, доставлявшей хлеб по Дороге жизни и эвакуировавшей людей из блокадного Ленинграда. Вторым элементом композиции стало разорванное блокадное кольцо, олицетворяющее освобождение и победу жизни над смертью.

Священный огонь для церемонии привезли с Пискарёвского мемориального кладбища в капсуле. Когда свечи одновременно вспыхнули, площадь превратилась в единое живое мемориальное пространство.

Александр Беглов подчеркнул, что в Год единства, который объявил глава государства эта акция обретает новый смысл и назвал Петербург эталоном гражданской сплочённости.

«Это результат нашей общей работы по сохранению исторической памяти и воспитанию новых поколений», — отметил Глава города, поблагодарив молодых людей и потомков героев Великой Отечественной войны, пришедших отдать долг памяти.

Ночные памятные мероприятия продолжились на самом большом в мире мемориале жертвам Второй мировой войны - Пискарёвском кладбище. Ровно в 4:00 утра, в час, когда 85 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну на Пост №1 у Вечного огня заступил на вахту памяти караул участников молодежного движения.