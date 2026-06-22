В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в РФ

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Вопросы либерализации цен на нефтепродукты и стабилизации рынка решает правительство. Работа ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами во время брифинга.
«В правительстве механизм координации есть и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме», — резюмировал представитель Кремля на вопрос о том, что происходит с ценами на бензин в России.
Песков сообщил, что продолжаются обсуждения и принимаются меры. За подробностями он рекомендовал журналистам обращаться в правительство.
Ранее KP.RU рассказал, что ФАС продолжает ужесточать контроль за ценами на топливо в разных регионах России. Более того, в ведомстве сообщили, что возбуждено несколько уголовных дел по соответствующему вопросу.
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