В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в РФ Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вопросы либерализации цен на нефтепродукты и стабилизации рынка решает правительство. Работа ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами во время брифинга.

«В правительстве механизм координации есть и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме», — резюмировал представитель Кремля на вопрос о том, что происходит с ценами на бензин в России.

Песков сообщил, что продолжаются обсуждения и принимаются меры. За подробностями он рекомендовал журналистам обращаться в правительство.

Ранее KP.RU рассказал, что ФАС продолжает ужесточать контроль за ценами на топливо в разных регионах России. Более того, в ведомстве сообщили, что возбуждено несколько уголовных дел по соответствующему вопросу.

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