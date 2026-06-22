Приамурье расскажет о развитии партнёрства с КНР на ВЭФ-2026

Экспозиция Амурской области на ВЭФ-2026 станет символом российско-китайского единства. Источник: пресс-служба Правительства Амурской области.

Главной идеей экспозиции Амурской области на выставке «Улица Дальнего Востока» станет всестороннее российско-китайское партнёрство, воплощенное через природные мотивы, культурные коды и архитектурные образы двух держав.

Масштабная презентация региона развернётся с 1 по 4 сентября во Владивостоке в рамках XI Восточного экономического форума. Организатором выставки традиционно выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе, а оператором участия региона является Агентство Амурской области по привлечению инвестиций.

Заместитель Председателя Правительства – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что Амурская область сегодня реализует флагманские инфраструктурные проекты, включая строительство Амурского газохимического комплекса и газоперерабатывающего завода, эксплуатацию международного моста через Амур, возведение уникальной трансграничной канатной дороги и современных объектов. По его словам, в регионе активно развиваются сельское хозяйство, энергетика, горнодобывающий и лесопромышленный комплекс. Кроме того, именно здесь находится первый гражданский космодром Восточный, обеспечивающий независимый доступ России в космос. Юрий Трутнев отметил, что Благовещенск становится визитной карточкой для восточного соседа, а регион укрепляет взаимодействие с дружественным Китаем. Власти намерены и дальше поддерживать область, привлекать инвесторов и развивать внешние связи, а все эти вопросы найдут отражение в повестке ВЭФ.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал Восточный экономический форум ключевой площадкой для презентации потенциала дальневосточных территорий и принятия судьбоносных решений.

«Для Амурской области участие в ВЭФ – хорошая возможность не только рассказать о наших достижениях, но и продемонстрировать на примере конкретных логистических, туристических и гуманитарных проектов, как у нас выстроено сотрудничество с Китаем», - акцентировал губернатор.

Василий Орлов напомнил, что по поручению Президента в Благовещенске создан Центр российско-китайского делового сотрудничества. Глава подчеркнул, что для области это не только сложная задача, но и миссия – превратить Благовещенск в главные ворота России в Китай. Павильон региона, по его задумке, должен раскрыть уникальные проекты и накопленный опыт взаимодействия с КНР.

Входная зона павильона познакомит гостей с совместными инициативами: центральное место займёт проект первой в мире трансграничной канатной дороги. Здесь же расскажут о спортивных и культурных обменах, а также эффективных деловых форматах. Помогать посетителям будет голографический ассистент, готовый ответить на любые вопросы.

Второй этаж отведён под передовые отрасли Приамурья. В интерактивной форме гости смогут увидеть достижения сельского хозяйства и космоса: фермерский симулятор «Управляй комбайном» и VR-пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в панораме 360 градусов. На интерактивном стенде представлены Амурские газо-химический комплекс и газо-перерабатывающий завод, Дальневосточный агротерминал, проекты «Содружество», «ТаргетАгро», «Амурагроцентр», а также инициативы в добыче полезных ископаемых и энергетике.

Новинкой нынешнего года стал отдельный павильон «Туризм в Амурской области». В этом интерактивном пространстве можно изучить календарь событий, выбрать маршрут, посмотреть зрелищные ролики о запусках ракет и природных феноменах. Отдельный блок посвящён конкурсу «Дальний Восток – Земля приключений». На втором этаже оборудована зона отдыха с панорамным видом на море.

На уличной площадке развернётся торговый павильон с продукцией под брендом «Сделано в Амурской области». Здесь гостям предложат квас, мёд, пищевой антиоксидант дигидрокверцетин, сухофрукты, снеки, колбасные и кондитерские изделия, зелёный чай, а также сувениры местных ремесленников.

Культурным хитом форума станет выступление Амурского народного хора. Почти год коллектив готовил программу, посвящённую достижениям региона и Году единства народов России.

Напомним, XI ВЭФ пройдёт с 1 по 4 сентября на площадке ДВФУ. Выставка в эти дни доступна для участников, а 5–7 сентября её смогут посетить все желающие.