Телефонные мошенники освоили подмену номеров: как не попасться на крючок

Аналитик Двилянский: мошенники все чаще используют подмену номеров Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Злоумышленники все чаще используют одну из самых опасных тактик — спуфинг, или подмену номеров. Об этом в беседе с RT предупредил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

С помощью IP-телефонии мошенники маскируют свой реальный номер. В результате Caller ID отображает на экране жертвы контакты близких, официальный номер банка (например, 900) или ведомств.

Цель всегда одна — вызвать стресс и выведать данные карт или коды из SMS. Для убедительности преступники могут даже клонировать голос родственников, якобы попавших в ДТП.

По словам эксперта, главное правило безопасности: никогда не доверяйте определителю номера. Если разговор заходит о деньгах, немедленно положите трубку. Перепроверяйте любую информацию, самостоятельно перезванивая в банк по номеру на карте или близким по их реальным контактам.

"Царьград" рассказал, что мошенники маскируются под службы проверки штрафов ГИБДД и задолженностей. Они предлагают заплатить пять рублей за отчет, но после ввода личных данных (номер телефона, имя, дата рождения) и нажатия кнопки "найти" или "проверить" перенаправляют на сайт, выдаваемый за "Единую информационную базу".

Кроме того, мошенники используют новую схему обмана: они представляются военнослужащими и просят арендовать жилье, обещая оплатить его за счет госсредств. Как сообщает 360.ru, владельца просят прийти в банк для перевода денег. Затем звонит якобы сотрудник банка и просит сообщить данные карты и код из СМС, после чего мошенники крадут деньги со счета жертвы.