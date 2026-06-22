Правда ли модный виноград «шайн-мускат» вреден из-за химикатов: ответ от садовода

Эксперт объяснил, почему виноград не стоит демонизировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам ответили, действительно ли виноград сорта «шайн-мускат» может быть опасен из-за обработки химикатами. По словам садовода Андрея Туманова, проблема чаще связана не с сортом как таковым, а с тем, как и чем обрабатываются растения при выращивании. Об этом пишет aif.ru.

«Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток», – подчеркнул Туманов.

При этом разные сорта могут требовать разного ухода: более устойчивые растения нуждаются в меньшем количестве обработок, а более уязвимые – в большем. По словам Туманова, именно поэтому говорить о «вредности» конкретного сорта некорректно. Все зависит от агротехники и добросовестности производителей.

Он подчеркнул, что на глаз определить наличие или превышение химикатов в ягодах невозможно. Эксперт также напомнил, что «шайн-мускат» изначально был выведен в Японии и позже стал широко выращиваться в странах Азии.

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