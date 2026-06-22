Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ Краснодара

Нападавшим с ножом на людей в ТЦ Краснодара был 19-летней парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд принял решение отправить под арест напавшего на людей в торговом центре Краснодара парня. Обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум до 20 августа, сообщает «КП-Кубань».

«Суд постановил избрать Артюшину Григорию Максимовичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 20 августа 2026 года», - озвучил решение судья.

Напомним, что ЧП случилось 20 июня. 19-летний молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение с детским развлекательным центром. Также преступник успел нанести ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику ТЦ. Одна из пострадавших женщин умерла. Она скончалась в больнице из-за серьезных ран несовместимых с жизнью.

Ранее KP.RU писал, что обвиняемый в нападении на людей в краснодарском ТЦ находится на наблюдении в психиатрической больнице. Молодой человек вырос в многодетной семье, работал в строительном магазине.