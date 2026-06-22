МВД предупредило, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы. Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

ChatGPT в некоторых случаях может перенаправлять пользователей на мошеннические ресурсы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве сослались на данные исследователей. По их информации, алгоритмы искусственного интеллекта иногда выдавали покупателям ссылки на фейковые интернет-ресурсы, созданные для кражи персональных данных и денег.

«Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование», — сообщили в управлении.

В МВД добавили, что на таких сайтах пользователям могли предлагать скидки до 80%. По версии специалистов, мошенники использовали метод «отравления данных». Они распространяли в сети ложные отзывы, автоматически сгенерированные сообщения на форумах и поддельные сведения для индексации.

Цель такой схемы — исказить обработку информации алгоритмами искусственного интеллекта. В киберполиции уточнили, что мошеннические сайты уже удалены из поискового индекса.

Для безопасности в МВД посоветовали перепроверять данные на других поисковых платформах и искать первоисточники. Там также напомнили, что алгоритмы искусственного интеллекта иногда могут выдавать устаревшую и неактуальную информацию.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Зыков предупредил об утечках данных при использовании нейросетей. Он посоветовал не передавать таким сервисам паспортные данные, номера банковских карт, логины, пароли, медицинскую информацию и корпоративные документы. По его словам, даже при заявленной защите остается риск утечки из-за взломов или технических ошибок.