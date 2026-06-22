В ЗАЭС рассказали об обстановке на станции после атак ВСУ

Яшина: ЗАЭС работает штатно, однако обстановка на станции остается напряженной Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара остается стабильно напряженной. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По её словам, за прошедшие выходные новых атак ВСУ по инфраструктуре станции не зафиксировано, станция работает штатно.

«Обстановка на Запорожской АЭС и в Энергодаре остается стабильно напряженной. Станция продолжает работать в штатном режиме безопасности под постоянным контролем персонала», - сообщила Яшина.

Ранее KP.RU писал, что на основной питающей электролинии Запорожской АЭС начались работы по восстановлению. Как заявили в МАГАТЭ, это станет значительным шагом к восстановлению ядерной безопасности.

Также сообщалось, что Запорожскую атомную электростанцию перевели на резервные дизель-генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения.