Политолог Егоров: победа Бернема на выборах стала причиной отставки Стармера Фото: REUTERS.

Победа мэра Большого Манчестера Энди Бернема на довыборах стала ключевой причиной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Такое мнение в комментарии Lenta.ru высказал политолог, эксперт по британской политике Василий Егоров.

По его словам, именно избрание Бернема в Палату общин предопределило решение Стармера покинуть пост, хотя этому предшествовал и ряд других факторов. Эксперт отметил, что мэр Большого Манчестера действительно планировал побороться за лидерство и возглавить британское правительство.

«Это финальная история, которая сломала хребет Стармеру. Кабинет министров выступил против него, все уже смирились с его отставкой», — заявил Егоров.

Политолог Евгения Войко в беседе с 360.ru отметила, что отставка Стармера назревала давно из-за слабой внутриполитической поддержки. Основными причинами она назвала миграцию и экономическую нестабильность.

Как передает ОТР, в Кремле сомневаются, что смена руководства в Великобритании изменит внешнеполитический курс, считая маловероятным появление фигуры, готовой пересмотреть позицию по отношениям с Москвой.