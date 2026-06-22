Спрос на Занзибар среди россиян вырос на 30%: что говорят туроператоры

Занзибар привлекает туристов сочетанием пляжного отдыха, дайвинга и кайтсерфинга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Спрос на отдых в Восточной Африке продолжает расти среди российских туристов, особенно популярным направлением становится Занзибар. Турэксперт Андрей Подколзин рассказал, что интерес к пляжному отдыху и сафари в Танзании увеличивается на фоне запуска новых авиарейсов и развития комбинированных туров. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«На Занзибаре обычно запрашивают отели четыре-пять звезд в курортных зонах Нунгви и Кендва на севере острова. Стандартная продолжительность тура составляет девять-десять ночей, но нередки заказы и на трехнедельный отдых», – поделился специалист.

Эксперты отметили, что Занзибар привлекает туристов сочетанием пляжного отдыха, дайвинга, кайтсерфинга и экскурсий по природным и культурным достопримечательностям. Популярностью пользуются поездки в национальные парки Танзании и Кении, где можно увидеть сафари в Серенгети и Масаи-Мара.

По данным Российского союза туриндустрии, за последние два года интерес к сафари-турам вырос более чем на 60%, а спрос на пляжный Занзибар – почти на 30%. Также фиксируется рост семейных поездок и интерес к комбинированным маршрутам, совмещающим материковую Африку и островной отдых.

Прежде посольство РФ на Шри-Ланке предупредило туристов о серьезных рисках, связанных со сбором местных растений и нарушением природоохранных правил. Такие действия могут привести к крупным штрафам и даже тюремному заключению.