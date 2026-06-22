Bloomberg: в Германии планируют повысить пенсионный возраст

Правящая коалиция под руководством канцлера Германии Фридриха Мерца планирует реформу пенсионной системы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Нововведения предусматривают введение накопительного рыночного компонента, ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и постепенное повышение пенсионного возраста.
Мерц и глава Минфина Ларс Клингбайль намерены внести в кабинет министров обширный пакет реформ до начала летних каникул парламента в июле. Предложения правительственной комиссии будут представлены 23 июня.
Эксперты инициировали постепенное повышение пенсионного возраста в зависимости от увеличения продолжительности жизни: каждый дополнительный год жизни будет добавлять примерно восемь месяцев к трудовому стажу. Однако потенциальное повышение пенсионного возраста до 70 лет будет отложено на более поздний срок.
Также предлагается поэтапное введение дополнительного пенсионного взноса в размере 2% от валового дохода, средства которого будут аккумулироваться через государственный фонд и инвестироваться на финансовых рынках.
Реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Профсоюзы и оппозиционные партии уже выразили обеспокоенность возможным ухудшением положения будущих пенсионеров.
Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал прекратить выплаты украинцам пособий по безработице в Германии. Также политик предложил увеличить число депортируемых мигрантов и способствовать их добровольному выезду из страны.