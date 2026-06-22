В МИД России назвали главное условие для нормализации отношений с Арменией Фото: МИД

В МИД РФ назвали главное условие для возвращения к полноценному диалогу с Ереваном. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, для здоровых отношений необходим конструктивный и, что важнее, честный подход. Этим дипломат поделилась в беседе с РИА Новости.

«Для выстраивания здоровых межгосударственных отношений нужен конструктивный, а самое главное — честный подход», — уточнила представитель МИД.

Ранее Захарова указала на явное расхождение между публичной риторикой руководства республики и фактическими действиями. В Москве фиксируют, что Ереван последовательно берёт курс на сближение с Европейским союзом. Это, по мнению представителя МИД, создаёт серьёзные препятствия для выстраивания стабильных отношений.

Российская сторона продолжает наблюдать за развитием ситуации, однако подчёркивает, что для восстановления доверия требуются не слова, а поступки. Захарова отметила, что здоровая межгосударственная связь строится исключительно на взаимном учёте интересов.