Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия заговорили о независимости: в Британии хаос после отставки Стармера

Шесть британских премьеров, которые досрочно сложили свои полномочия Фото: REUTERS.

Первые министры Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, территорий, входящих в Соединенное Королевство, заявили о хаосе в правительстве Великобритании после объявления об отставке премьер-министра Кира Стармера.

"Хаос в Сан-Стефане затрудняет коммуникацию с Уэльсом, в которой он нуждается", - написал в соцсети X новый первый министр Уэльса, лидер партии Plaid Cymru Рин ап Йорверт.

Политик указал, что преемник Стармера должен установить новые отношения с Уэльсом – с акцентом на расширение полномочий, справедливое финансирование и уважение к мандату.

В тоже время первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил отметила в соцсети Х, что на фоне происходящего Северной Ирландии следует отделиться от Британии. По ее словам, уход Стармера подчеркивает хаос, царящий в Вестминстере, и то, что разрыв связей Белфаста с Британией улучшит будущее Северной Ирландии.

В свою очередь первый министр Шотландии Джон Суинни в соцсети Х заявил, что Шотландия заслуживает лучшего, чем провальная неработоспособная система Вестминстера, при которой цены на продукты питания и электроэнергию продолжают расти. Единственные реальные перемены произойдут с обретением независимости Шотландии, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, 22 июня британский премьер Стармер официально подтвердил, что покидает свой пост на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров его собственного правительства, потребовавших от лидера освободить кресло для нового главы Лейбористской партии.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени премьер Британии уйдет в отставку из-за своей слабой политики.