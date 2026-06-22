Кимаковский: В Константиновке ДНР у ВСУ осталось не более 200-300 боевиков Фото: REUTERS.

В Константиновке российские бойцы развивают активное наступление, у ВСУ здесь осталось не более 200-300 боевиков. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"У противника осталось в городе не более 200—300 человек, некоторые из которых уже по 40 дней не получали фактически никакого тылового довольствия", - сказал он.

Кимаковский отметил, что это говорит о том, что ВС РФ там фактически противнику перебили все логистические возможности для того чтобы он мог снабжать свою группировку

Советник Дениса Пушилина полагает, что ВСУ готовятся к сдаче Константиновки в ближайшее время. На данный момент наблюдается два оперативных окружения украинских сил внутри Константиновки, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня замкомандира с позывным "Прохладный" заявил, что в осовобождаемой Константиновке сопротивления среди украинских боевиков не наблюдается, они бегут из города. По его словам, противник пытается на определенных участках просочиться. Однако, российские военные заранее вскрывают местонахождение боевиков и мгновенно уничтожают. ВСУ морально подавлены и несут большие потери, подчеркнул "Прохладный".