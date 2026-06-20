Ниже 21 градуса — смертельно опасно: врач предупредил о риске купания в холодной воде

Терапевт объяснил, почему опасно купаться в холодных реках Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Купание в водоемах с температурой воды ниже 21 градуса чревато спазмом мышц и может привести к гибели. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

На фоне похолодания температура воды в реках Московского региона опустилась до 16–21 градуса, и купаться в таких условиях крайне рискованно. По словам врача, при температуре ниже 21 градуса человек быстро переохлаждается, возникает спазм икроножных мышц, из-за чего теряется способность чувствовать ноги, и можно легко утонуть. В жаркую погоду допустимо лишь быстро окунуться один раз, но совершать заплывы опасно.

Особенно уязвимы дети и пожилые, которые быстрее переохлаждаются. Также осторожными стоит быть пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — риск спазма у них выше. К тому же переохлаждение может привести к простуде или обострению хронических болезней.

Врач рекомендовал возобновить купальный сезон, когда вода прогреется минимум до 21 градуса, а комфортнее — до 24 градусов. По его оценке, при стабильной температуре воздуха около 20 градусов это займет 3–4 недели, а при 30-градусной жаре вода станет пригодной для купания примерно за неделю.

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