В России запустят единый цифровой ресурс для детских садов: для чего он нужен Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В России с 1 сентября текущего года начнет работу единый цифровой портал, предназначенный для системы дошкольного образования. Новая онлайн-платформа объединит методические пособия и материалы для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей. Информацию об этом предоставила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

В ведомстве разъяснили, что ресурс будет содержать специализированный контент для каждой из этих категорий пользователей. На портале появятся подборки мультфильмов, художественной литературы, а также списки рекомендуемых книг и сказок. Кроме того, там будут представлены варианты игрушек и наглядные игровые средства для обучения детей.

Данный проект реализуется в рамках объявленного в стране Года дошкольного образования. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что одновременно с запуском ресурса вступают в силу новые методические рекомендации для детских садов. Они затронут перечень песен, допустимых для использования в учреждениях, правила оформления внутреннего пространства групп, а также подходы к программам работы и организации занятий с дошколятами.