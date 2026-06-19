Маркетинг или защита: стоит ли переплачивать за SPF-одежду

Дерматолог Скорогудаева развеяла миф о SPF-одежде для обычных отдыхающих Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Покупка специальной одежды с SPF оправдана только при нахождении под открытым солнцем в течение 10 часов и более. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По словам эксперта, главная цель разработки SPF-одежды — защита от лучей А-спектра (UVA) для тех, кто вынужден проводить под солнцем много времени. Именно UVA-лучи медленно приводят к фотостарению кожи, но не вызывают ожогов и не связаны с онкологией, в отличие от лучей В-спектра (UVB). Производители часто заявляют, что их вещи защищают от обоих типов излучения, однако это во многом маркетинговый ход.

Обычная одежда тоже не пропускает UVB-лучи, что хорошо видно по незагоревшим участкам кожи под лямками купальника или одежды. При этом UVA-лучи свободно проходят через ткань, но они действуют менее агрессивно. Поэтому дорогая SPF-одежда имеет смысл только для спортсменов, например яхтсменов, которые получают повышенную дозу ультрафиолета из-за отражения от воды. Обычному отдыхающему достаточно пользоваться кремом с пометкой о защите от обоих типов лучей.

Также следует помнить о риске подделок: обычный покупатель не сможет проверить надежность защиты, предупредила дерматолог.