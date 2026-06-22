В Крыму волонтёры создали фонд электрокаров: чем он будет заниматься Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму волонтеры инициировали создание специализированного фонда, который будет использовать электромобили для перевозки людей, остро нуждающихся в медицинской помощи. Это решение стало ответом на сложную ситуацию с топливом на полуострове. Об этом узнал обозреватель KP.RU Владимир Ворсобин, лично изучив обстановку в регионе.

Журналист сообщил, что в сложившихся условиях Крым столкнулся с необходимостью консолидации перед лицом новых вызовов. Севастопольские волонтеры уже начали принимать заявки от пациентов, которым срочно требуется добраться до больниц. Для этих целей они организовали парк электрокаров, в формировании которого участвуют местные бизнесмены, чиновники и даже один депутат Государственной думы.

Ворсобин отметил, что на фоне дефицита бензина на полуострове неизбежно произойдет настоящая «электрореволюция». По его наблюдениям, население массово переходит на альтернативный транспорт: электрокатамараны, электроскутеры, электробайки и даже электрические газонокосилки. Это позволяет жителям снизить зависимость от традиционного топлива.

При этом происходящие изменения могут иметь долгосрочные последствия для развития региона. Он предположил, что в будущем Крым окажется кровно заинтересован в строительстве заводов по производству электрического транспорта и сопутствующего оборудования.