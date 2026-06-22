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НовостиОбщество22 июня 2026 14:52

Ростех сообщил о старте подготовки ветеранов СВО для поступления в техвузы

В России стартовала подготовительная программа для ветеранов СВО, желающих поступить в технические вузы
Мария МАМАЕВА
Ростех сообщил о старте подготовки ветеранов СВО для поступления в техвузы

Ростех сообщил о старте подготовки ветеранов СВО для поступления в техвузы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России начал работу факультет для подготовки ветеранов специальной военной операции, желающих поступить в технические вузы. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Проект реализуется на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана по инициативе госкорпорации «Ростех» и фонда «Защитники Отечества» при поддержке Минобрнауки России», - говорится в сообщении.

Подготовительная программа поможет ветеранам СВО в социальной, профессиональной и образовательной адаптации. Участники спецоперации смогут пройти углубленное изучение физики, математики и русского языка для поступления в вузы, а также мастер-классы технической направленности. Это позволит военным, вернувшимся из зоны спецоперации, обрести востребованную профессию.

Ранее KP.RU сообщал, что в Петербурге третья группа участников СВО приступила к занятиям по программе «Время героев». 16 участников боевых действий пройдут подготовку к работе в городском управлении.