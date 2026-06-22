Какую обувь купить на распродаже, чтобы она прослужила годы: россиянам дали советы

Специалисты рекомендуют присмотреться к кожаным лоферам. Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Летние распродажи – хорошая возможность купить качественную обувь, которая прослужит не один сезон. Эксперты советуют обращать внимание не на сиюминутные тренды, а на удобные и универсальные модели из натуральных материалов. Об этом пишет mk.ru.

Главное правило при выборе обуви – отдавать предпочтение натуральной коже, качественной колодке и прочной подошве. Такая пара дольше сохраняет внешний вид, остается комфортной в носке и не выходит из моды спустя один сезон. Лучше купить одну-две надежные пары, чем несколько дешевых моделей, которые быстро потеряют форму.

Специалисты рекомендуют присмотреться к кожаным лоферам, мюлям на устойчивом каблуке, минималистичным сандалиям с широкими ремешками, балеткам из мягкой кожи, а также ретрокроссовкам и плетеным сандалиям. Наиболее практичными считаются модели нейтральных оттенков – черного, бежевого, карамельного или шоколадного.

При покупке важно проверить качество подошвы, удобство колодки, надежность фурнитуры и аккуратность швов. Хорошая обувь требует больших вложений, но при правильном уходе способна прослужить несколько лет и оставаться актуальной независимо от модных тенденций.

Прежде сайт KP.RU писал о том, как правильно подобрать размер обуви и избежать неудачных покупок. Многие сталкивались с ситуацией, когда понравившаяся пара оказывается неудобной.