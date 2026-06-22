Режим ЧС в Воронеже после атаки ВСУ, отставка Стармера, дело против нефтетрейдеров: главные события 22 июня

Гусев: Режим ЧС введен на некоторых улицах Воронежа после атаки ВСУ Фото: REUTERS.

В Воронеже власти ввели режим ЧС в пределах некоторых улиц Железнодорожного района города после воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района", - написал он, отметив, что ликвидация последствий украинской атаки продолжается.

Ранее Гусев уточнил, что на данный момент известно о трех пострадавших после атаки ВСУ. Кроме того, повреждены производственные объекты предприятия в Воронежеобластном центре, а также несколько многоквартирных домов и автомобилей.

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