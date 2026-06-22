В псковских болотах нашли уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны

Хабиров: В болотах под Псковом нашли сейф с документами батальона связи Башкирии Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Под Псковом поисковики нашли в болоте армейский сейф с уникальными артефактами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, его слова приводятся на сайте правительства.

Поисковые работы велись на местах боев 170-й стрелковой дивизии, отправленной из Башкирии на фронт 23 июня 1941 года. Поблизости от деревни Сомино Невельского округа был обнаружен сейф, внутри которого были документы 210-го отдельного батальона связи, входящего в состав дивизии, а также письма, военная литература и знамя.

"Сама по себе эта находка – уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать. Находки нужно очень внимательно изучить", – сказал Хабиров.

По его словам, это огромный материал, который позволит открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня ФСБ РФ по Крыму рассекретила документы о героической обороне Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломен в Керчи в 1941 году, включая попытки замуровать партизан заживо. В документах НКВД Крымской АССР описаны тяжелые испытания партизан в каменоломнях, их мужество и героизм в борьбе с нацистами. Следствие НКВД в начале 1942 года после освобождения Керчи выявило участников расправ, доказало предательство пособников оккупантов и геноцид, а также подтвердило героизм партизан, продолжавших разведку и передачу данных в штаб Красной армии.