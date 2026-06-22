Маршрут пропавших в тайге Усольцевых полностью восстановлен: где оборвался их след Фото: из социальных сетей Ирины Усольцевой

Журналистам удалось восстановить хронику передвижений Сергея и Ирины Усольцевых с дочерью, которые исчезли в красноярской тайге. Выяснилось, что перед выходом в лес семья делала остановку в небольшом поселке Мина для пополнения запасов провизии. Об этом пишет aif.ru.

Как сообщается, свой путь по Кутурчинскому Белогорью путешественники начали 27 сентября 2025 года. В придорожном магазине поселка Мина они приобрели напитки, легкие закуски и охотничий нож. Отъехав от поселка на два километра, Усольцевы оставили машину и пешком поднялись на ближайшую возвышенность, откуда открывается панорама на реку Мину.

Спустившись с холма, они проехали еще около шести километров до поселка Кутурчин, где остановились на турбазе «Геосфера». Это место хорошо известно поклонникам дикого отдыха. Журналисты уточнили, что дальнейшее восхождение к скале Мальвинка и «Камню желаний» глава семьи решил совершить самостоятельно, так как организованных групп в те дни не планировалось.

На следующее утро, 28 сентября, семья выписалась с базы и отправилась в путь. Автомобиль Усольцевых был найден на окраине поселка, откуда они пешком углубились по намеченному маршруту. После этого на связь они больше не выходили и бесследно исчезли.

Ранее спасатели подвели итоги масштабной поисковой операции, которая велась с 17 по 21 июня 2026 года. Специалисты прочесали более 50 квадратных километров таежных массивов, однако не обнаружили ни следов пропавших, ни их личных вещей, которые могли бы стать зацепкой для следствия.