Турист неудачно нырнул на курорте и остался парализованным: что привело к трагедии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Отдых в испанской Марбелье обернулся трагедией для 27-летнего гражданина Великобритании Арди Баллиу. Мужчина получил тяжелейшую травму, нырнув в море, и теперь врачи прогнозируют ему полный паралич на всю оставшуюся жизнь. Об этом сообщает издание Daily Star.

Арди Баллиу прилетел на отдых в Европу, но уже через несколько дней после начала отпуска произошло несчастье. Вместе с приятелем он отправился на пляж Кало-дес-Моро, расположенный на острове Майорка. На глазах у своего друга турист прыгнул в воду вниз головой и после этого не смог выплыть на поверхность.

Спутник британца сразу же позвал на помощь, и другие отдыхающие оперативно вытащили пострадавшего из воды. В первые же секунды Арди сообщил спасателям, что совершенно не чувствует своих ног. Прибывшие на место медики приняли решение экстренно госпитализировать молодого человека, используя для этого вертолет.

Родственница пострадавшего рассказала в соцсетях о плачевном состоянии своего близкого. Она пояснила, что он находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания, так как его легкие не работают самостоятельно. По словам врачей, молодой человек больше никогда не сможет ходить, а также с высокой долей вероятности останется полностью обездвиженным на всю жизнь.

Ранее трагедия произошла в другой части света: на Бали скончалась 50-летняя россиянка Анна, которая впала в кому после сильнейшей интоксикации, и спасти ее не удалось. Всему виной оказалось местное вино.