Дерматолог Сизова: Тональный крем с SPF не заменяет солнцезащитное средство Фото: pexels.com.

Тональный крем с SPF не может полноценно заменить солнцезащитное средство, а лишь служит дополнительной защитой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-диетолог, дерматовенеролог Екатерина Сизова.

По словам специалиста, чтобы получить заявленный на упаковке уровень защиты, необходимо нанести около 2 мг средства на каждый квадратный сантиметр кожи — примерно четверть чайной ложки на лицо. Такое количество тонального крема невозможно использовать, не испортив макияж, поэтому фактический уровень защиты оказывается значительно ниже. Даже SPF 30 или 50 в тональном креме не равен аналогичному показателю в специализированном солнцезащитном средстве.

Минимальным стандартом ежедневной защиты считается SPF 30 с широким спектром действия. SPF 15 обеспечивает лишь базовую защиту и может быть недостаточным для профилактики фотостарения и пигментации. Кроме того, любое средство с SPF со временем теряет эффективность из-за потоотделения и прикосновений, поэтому защиту рекомендуется обновлять каждые 2-3 часа.

Если сначала нанести солнцезащитный крем и дать ему впитаться 10–15 минут, последующий макияж обычно не снижает его эффективность, а может даже создать дополнительный физический барьер. Проблемы возникают лишь при активном растирании слоя во время нанесения макияжа.

Тонального крема с SPF может быть достаточно только при низкой ультрафиолетовой нагрузке — если человек большую часть дня проводит в помещении. При длительных прогулках, спорте, наличии пигментации или после косметологических процедур полноценный солнцезащитный крем остается обязательным.