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НовостиПолитика22 июня 2026 15:58

Госсекретарь США Рубио на следующей неделе посетит Бахрейн, Кувейт и ОАЭ

Рубио во время поездки на Ближний Восток обсудит выполнение меморандума США и Ирана
Марк СОКОЛОВ
Госсекретарь США Рубио на следующей неделе посетит Бахрейн, Кувейт и ОАЭ

Госсекретарь США Рубио на следующей неделе посетит Бахрейн, Кувейт и ОАЭ

Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе посетит Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

Его поездка пройдет в период с 23 по 25 июня. Одной из главных тем станет реализация договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

В Госдепартаменте уточнили, что Рубио обсудит на Ближнем Востоке ход выполнения меморандума о взаимопонимании с Ираном. Также в повестке будут безопасность судоходства в Ормузском проливе, мир и стабильность в регионе.

На Бахрейне госсекретарь США примет участие в многосторонней встрече с коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В это объединение входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран подписали мирный меморандум. По словам американского президента, после подписания документа Ормузский пролив снова должен быть полностью открыт для судоходства. Позже в Тегеране также подтвердили завершение текста меморандума и его подписание сторонами.