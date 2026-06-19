Эндокринолог назвала продукты, снижающие сахар в крови без таблеток Фото: pixabay.com.

Правильный рацион способен заметно повлиять на уровень сахара в крови даже без медикаментов. Особенно это важно для людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и тех, кто хочет снизить риск развития сахарного диабета. Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Мария Левченко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты считаются наиболее полезными для контроля гликемии.

По словам специалиста, наиболее выраженный эффект дают продукты с высоким содержанием пищевых волокон и низкой гликемической нагрузкой — овес, бобовые и продукты с растворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка формирует вязкий гель в кишечнике, замедляя всасывание глюкозы, благодаря чему уровень сахара после еды повышается более плавно. Также полезны рыба, яйца и орехи: белки и полезные жиры замедляют опорожнение желудка, способствуя равномерному поступлению глюкозы в кровь.

Эндокринолог подчеркнула, что значение имеет не только состав продуктов, но и степень их обработки — цельные продукты полезнее переработанных. Изменение пищевых привычек способно существенно повлиять на уровень глюкозы как у здоровых людей, так и у пациентов с преддиабетом и метаболическим синдромом, у которых нередко наблюдается улучшение чувствительности к инсулину.

Среди частых ошибок врач назвала поиск одного «волшебного» продукта, чрезмерное употребление полезных перекусов, сухофруктов и меда, а также недостаток белка и неправильное распределение углеводов в течение дня. Кроме того, многие забывают о физической активности, которая играет ключевую роль в утилизации глюкозы мышцами.