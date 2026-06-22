Летняя одежда, которая вредит: врач назвала скрытую опасность синтетики

Специалист объяснила, что особенно опасна плотная синтетика в головных уборах. Фото: tartanparty / Shutterstock / Fotodom

Неправильно подобранная одежда в жаркую погоду может стать причиной не только дискомфорта, но и проблем со здоровьем. Врач Екатерина Демьяновская рассказала, что синтетические ткани плохо справляются с отведением тепла и влаги, из-за чего организму становится сложнее переносить высокие температуры. Об этом пишет RT.

«В результате на поверхности кожи создается влажная и теплая среда, которая способствует раздражению и размножению микроорганизмов, а также мешает терморегуляции», – пояснила медик.

Специалист объяснила, что особенно опасна плотная синтетика в головных уборах. Такие материалы задерживают тепло и влагу, что может привести к перегреву, раздражению кожи головы и повысить риск теплового удара.

Кроме того, повышенная влажность и трение нередко провоцируют потницу, опрелости и контактный дерматит. Людям с хроническими кожными заболеваниями, включая экзему, псориаз и атопический дерматит, врач советует особенно внимательно выбирать одежду летом и отдавать предпочтение натуральным, хорошо пропускающим воздух тканям.

Как ранее писал сайт KP.RU, тепловой удар является опасным состоянием, которое может проявляться слабостью, головной болью, тошнотой, учащенным сердцебиением, головокружением и потемнением в глазах.