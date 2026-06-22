Удар ВСУ по Горловке пришелся по задней части и крыше пассажирского автобуса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке пришлась в заднюю часть и крышу транспортного средства. В момент удара автобус был заполнен людьми, так как инцидент произошел в утренний час пик. Об этом сообщил директор компании-перевозчика.

Напомним, что 19 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уже информировал об атаке БПЛА на автобус, который находился неподалеку от районной больницы. На месте происшествия сразу же начали работу оперативные службы.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате этого удара возросло до 13 человек. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что все раненые являются мирными жителями города.

Глава региона также добавил, что, к счастью, на момент первого сообщения в салоне не было водителя и пассажиров, однако эта информация касалась первоначальной стадии расследования. Позднее данные о жертвах были скорректированы в сторону увеличения.