Дэвид Дейкер Фото: кадр из фильма.

Умер Дэвид Дейкер, актёр из сериала «Доктор Кто». Британский артист скончался на 91-м году жизни. Мужчины не стало ещё 30 апреля, однако его родные решили сообщить об этой печальной новости общественности только спустя почти два месяца, пишет Mirror.

Дэвид Дейкер был не только телевизионным актером, но и яркой звездой театральных подмостков. За свою карьеру он неоднократно появлялся в эпизодах «Доктора Кто», перевоплощаясь в разных персонажей. Так, в серии «Воин времени» он сыграл бандита Иронгрона, а в эпизоде «Кошмар Эдема» предстал в образе капитана Ригга.

Помимо работы в фантастическом проекте, артист запомнился зрителями по ролям в других популярных телешоу, включая сериалы «Улица коронации» и «О, счастливчик!». Его творческое наследие насчитывает множество разноплановых работ на британском телевидении.

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