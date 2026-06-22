На Украине разоблачили очередной случай разграбления бюджета: чиновники устроили распил на детском центре Фото: REUTERS.

В Одессе чиновников и подрядчика уличили в хищении более 12 миллионов гривен при ремонте центра для детей. По версии следствия, бюджетные деньги ушли на работы, которые фактически не выполнялись, а стройматериалы покупали по завышенным ценам. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

По данным ведомства, в 2019 году горсовет заключил договор с фирмой на укрепление фундамента детского центра. Позже провели новый тендер на 46 миллионов гривен, где победителем вновь стала та же компания. Тогда, как установило БЭБ, подрядчик вместе с чиновниками стал вносить в акты ложные данные: часть работ не делали, материалы закупали дешевле, а в документах писали дороже, включая несуществующее оборудование.

Должностное лицо управления подписывало фиктивные акты, из-за чего подрядчику безосновательно перечисляли бюджетные средства. Чиновнику управления капитального строительства грозит до шести лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Бывшего и нынешнего директоров фирмы обвиняют в хищении в особо крупном размере и подлоге документов, что может повлечь до 12 лет лишения свободы. Двое фигурантов уже объявлены в розыск, расследование продолжается.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что текущий конфликт стал идеальным прикрытием для массового разграбления страны.