Посол Нечаев: Многие жители Германии хотели бы восстановить отношения с Россией. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

Многие жители Германии выступают против конфронтации с Россией и хотели бы восстановления отношений Москвы и Берлина. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Люди не хотят <...> конфронтации с нашей страной. Они вспоминают о добрых годах сотрудничества, партнерства, взаимовыгодной кооперации и хотели бы эти мосты восстановить», - отметил дипломат.

Нечаев подчеркнул, что большая часть населения Германии призывает Берлин к восстановлению двусторонних связей с Москвой, к чему не стремятся многие западные политики.

Ранее KP.RU сообщал, что замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский высказался об отношениях между странами. По словам дипломата, межгосударственный диалог России и Германии полностью отсутствует и находится «ниже плинтуса».