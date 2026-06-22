Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Киеву свои две украинские награды. Об этом политик сообщил в письме на имя посла Украины в Варшаве Василия Боднара.

Он отметил, что его решение вернуть украинские награды связаны с действиями и высказываниями главы киевского режима Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства политического сообщества страны.

"... Я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины", - написал сенатор.

Каминьский подчеркнул, что не может далее хранить у себя эти награды, так как высшие органы власти Украины и значительная часть ее политэлиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши.

Как писал сайт KP.RU, 20 июня украинский экс-президент Леонид Кучма вслед за некоторыми чиновниками из властной верхушки решил вернуть Варшаве полученную почти 30 лет назад высшую госнаграду Республики Польша - орден Белого Орла. Такое решение Кучма принял в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды украинского главаря за прославление на государственном уровне деятелей УПА*.

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