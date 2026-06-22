Пшидач: Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске Фото: REUTERS.

Правительство Польши и глава киевского режима Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце недели в Гданьске. об этом сообщил журналистам глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.

"Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске", - сказал Пшидач.

Он уточнил, что приглашения на эту конференцию высылали вместе "в одном документе" премьер Польши Дональд Туск и украинский главарь. По его словам, он видел приглашения, которые ему показывали иностранные партнеры, спрашивая, приедет ли Навроцкий на мероприятие. Однако, президент Польши туда не поедет, отметил Пшидач.

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба президента Польши сообщила, что Зеленский дважды уклонился от общения с Навроцким. Речь шла о телефонном разговоре и о личной встрече в Варшаве, где планировалось обсудить скандал с присвоением украинской воинской части имени пособников нацистов. По словам пресс-секретаря Навроцкого Рафала Леськевича, такие действия свидетельствуют о нежелании официального Киева менять название части, прославляющей преступников из УПА*.

*Организация, признанная экстремисткой и запрещенная на территории РФ