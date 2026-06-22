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НовостиЗдоровье22 июня 2026 20:26

Россиянам назвали неочевидный симптом проблем с сердцем

Отеки ног могут указывать на проблемы с сердцем
Валентина БРЫКАЛИНА
Россиянам назвали неочевидный симптом проблем с сердцем

Россиянам назвали неочевидный симптом проблем с сердцем

Фото: Shutterstock.

Многие привыкли списывать отеки ног на усталость или лишнюю чашку чая на ночь, но за этим могут скрываться серьезные патологии. Об этом в интервью aif.ru рассказала врач-кардиолог Анастасия Балабанова.

По ее словам, сердечные отеки обычно появляются к вечеру после нагрузок и строго симметричны на обеих ногах. Они всегда "поднимаются» снизу вверх, кожа в этих местах на ощупь холодная и часто имеет синюшный оттенок. Она посоветовала надавить пальцем на переднюю поверхность голени на 5–7 секунд.

«Если остается глубокая ямка, которая медленно расправляется в течение 10–15 секунд, — это явный признак проблем с сердцем. Сопутствующими симптомами в этом случае станут одышка, усиливающаяся в положении лежа, быстрая утомляемость и ночной кашель», — сказала специалист.

360.ru сообщил, что отек ног, в частности голеней, — признак нарушений в работе сердца. Накопление жидкости в голенях и ступнях вызывают многие сердечные болезни.

Телеканал "Царьград" отметил, что ноги могут отекать во время беременности. Кроме того, отеки возможны из-за заболевания печени, суставов и при аллергии.