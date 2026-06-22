Врач назвал простые способы увеличить грудь без операций

Эндокринолог рассказал, как спорт и изменение осанки помогут увеличить грудь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

У женщин есть несколько способов увеличить размер груди и при этом не прибегать к операции. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев.

Он подчеркнул, что если говорить о коррекции груди без скальпеля, важно указать, что невозможно "накачать" грудь, как бицепс. Но визуальная коррекция, подтяжка и увеличение объема за счет мышечного корсета - это вполне реально.

По его словам, есть четыре стратегии, которые действительно работают. Во-первых, спорт. Затем следуют одежда и осанка — визуальный эффект. Также нужно принимать контрастный душ и ухаживать за кожей. Кроме того, необходима коррекция веса.

Врач отметил, что таблетки и гели с фитоэстрогенами либо бесполезны, либо сбивают менструальный цикл. Увеличение груди, если оно и будет, происходит за счет отеков, которые проходят через 2 недели.

Ранее Life.ru рассказал, что в России женщины предпочитают увеличивать грудь до третьего размера, тогда как американки чаще выбирают пятый.