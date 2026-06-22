Ветеринар объяснила, почему ежей нельзя брать в руки

Ветеринар Морозова: здоровые на вид ежи могут быть переносчиками бешенства Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Модный тренд с ежами на участках — это ловушка для доверчивых дачников. Об этом aif.ru сообщила ветеринар Наталья Морозова.

"Люди видят картинку: милый ежик бегает по участку и спасает урожай. Но никто не задумывается, откуда этот зверек взялся и чем он может быть опасен для семьи и домашних питомцев", - сказала специалист.

По ее словам, главная опасность — не в самих ежах, а в том, кого продают под этим названием. Чаще это дикие животные, отловленные в лесу. Они полны глистов и являются ходячим инкубатором для блох и клещей, в том числе переносчиков энцефалита и боррелиоза.

Специалист отметила, что также ежи являются одним из переносчиков вируса бешенства наряду с лисами, волками и енотовидными собаками.

RT рассказал, что после укуса дикого животного нужно как можно быстрее обработать рану и обратиться за медицинской помощью. Бешенство может передаться даже через маленькую царапину, если в кровь попала слюна зараженного животного.