В аэропорту Армении задержали двух священников, им запретили вылететь в РФ. ФОТО: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Служба национальной безопасности Армении не допустила вылета двух священников Армянской Апостольской церкви в Россию. По информации Sputnik Армения, один из них направлялся на сборы. Об отказе иереям в посадке в ереванском аэропорту «Звартноц» в соцсетях сообщила журналист Сюзи Бадоян.

«В аэропорту "Звартноц" СНБ запретила двум священнослужителям вернуться в РФ для продолжения духовной службы. Это служители церквей Воронежа и Ижевска», — написала она.

Как минимум одного из них призвали на военные сборы, пишет издание.

В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ранее был задержан блогер и математик Михаил Вербицкий*. Спустя несколько дней его отпустили, однако пока не выпускают за границу. При этом Вербицкий* был объявлен в международный розыск в январе 2025 года.

* — Внесен в список террористов и экстремистов в России.